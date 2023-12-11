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بوابة الدرعية تنفي ما يتداول حول الأراضي الواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية - جريدة الوطن السعودية

12/11/2023 2:37:16 PM
(MENAFN- Al Watan) نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية كما تتابع هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان حيث تؤكد هيئة تطوير بوابة الدرعية حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية.
وتنوه الهيئة على الجميع بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية

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