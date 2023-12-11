بوابة الدرعية تنفي ما يتداول حول الأراضي الواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية كما تتابع هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان حيث تؤكد هيئة تطوير بوابة الدرعية حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية.
وتنوه الهيئة على الجميع بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية
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