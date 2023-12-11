أمير جازان يعزي في وفاة السروري - جريدة الوطن السعودية

أمير جازان يعزي في وفاة السروري - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/11/2023 2:37:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) قدَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، تعازيه ومواساته إلى أسرة السروري في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري، ودعا الله، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
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