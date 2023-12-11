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أمير جازان يعزي في وفاة السروري - جريدة الوطن السعودية

12/11/2023 2:37:16 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، تعازيه ومواساته إلى أسرة السروري في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري، ودعا الله، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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