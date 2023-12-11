شركة Capcom تعلن عن لعبة Monster Hunter Wilds!

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Capcom Co., Ltd. (رمزها في بورصة طوكيو: 9697) أنه من المقرر إصدار لعبة Monster Hunter Wilds، اللعبة التالية في سلسلة Monster Hunter المتميزة في عام 2025.
تعد Monster Hunter Wilds أحدث لعبة في السلسلة وأول إسهام رئيسي جديد منذ إصدار Monster Hunter Rise في عام 2021. ومن المقرر إصدار Monster Hunter Wilds في عام 2025، والتي يجري تطويرها بهدف تقديم تجربة مرضية لكل من عشاق السلسلة القدامى والوافدين الجدد أيضًا.
تحمل شركة Capcom على عاتقها مهمة تلبية توقعات جميع أصحاب المصلحة، فتعمد إلى الاستفادة من قدرات تطوير الألعاب الرائدة في المجال التي تتمتع بها من أجل توفير تجارب لعب مسلية للغاية.
نبذة عن Monster Hunter
تتألف سلسلة Monster Hunter من ألعاب حركة وصيد شائقة تضع اللاعبين في مواجهة وحوش عملاقة في بيئات طبيعية خلابة، وبدءًا من اللعبة الأولى الصادرة في عام 2004، رسخت السلسلة نوعًا جديدًا من ألعاب الفيديو يتعاون فيه اللاعبون مع أصدقائهم لاصطياد الوحوش الشرسة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت سلسلة Monster Hunter خطوات واسعة على مسار التطور لتتحول إلى ظاهرة عالمية، إذ تجاوزت مبيعاتها التراكمية 95 مليون وحدة اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2023.
نبذة عن CAPCOM
تعد Capcom شركة رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير ونشر وتوزيع الألعاب الترفيهية التفاعلية على أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية، فقد ابتكرت الشركة، التي تأسست في عام 1983، مئات الألعاب، من ضمنها سلاسل الألعاب المذهلة التالية: Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. هذا، وتنتشر أعمال شركة Capcom في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن Capcom على
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