شركة Capcom تعلن عن لعبة Monster Hunter Wilds!

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Capcom Co., Ltd.‎ (رمزها في بورصة طوكيو: 9697) أنه من المقرر إصدار لعبة Monster Hunter Wilds، اللعبة التالية في سلسلة Monster Hunter المتميزة في عام 2025.

تعد Monster Hunter Wilds أحدث لعبة في السلسلة وأول إسهام رئيسي جديد منذ إصدار Monster Hunter Rise في عام 2021. ومن المقرر إصدار Monster Hunter Wilds في عام 2025، والتي يجري تطويرها بهدف تقديم تجربة مرضية لكل من عشاق السلسلة القدامى والوافدين الجدد أيضًا.

تحمل شركة Capcom على عاتقها مهمة تلبية توقعات جميع أصحاب المصلحة، فتعمد إلى الاستفادة من قدرات تطوير الألعاب الرائدة في المجال التي تتمتع بها من أجل توفير تجارب لعب مسلية للغاية.

نبذة عن Monster Hunter

تتألف سلسلة Monster Hunter من ألعاب حركة وصيد شائقة تضع اللاعبين في مواجهة وحوش عملاقة في بيئات طبيعية خلابة، وبدءًا من اللعبة الأولى الصادرة في عام 2004، رسخت السلسلة نوعًا جديدًا من ألعاب الفيديو يتعاون فيه اللاعبون مع أصدقائهم لاصطياد الوحوش الشرسة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت سلسلة Monster Hunter خطوات واسعة على مسار التطور لتتحول إلى ظاهرة عالمية، إذ تجاوزت مبيعاتها التراكمية 95 مليون وحدة اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2023.

نبذة عن CAPCOM

تعد Capcom شركة رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير ونشر وتوزيع الألعاب الترفيهية التفاعلية على أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية، فقد ابتكرت الشركة، التي تأسست في عام 1983، مئات الألعاب، من ضمنها سلاسل الألعاب المذهلة التالية: Resident EvilTM‎ وMonster HunterTM‎ وStreet FighterTM‎ وMega ManTM‎ وDevil May CryTM‎ وAce AttorneyTM‎. هذا، وتنتشر أعمال شركة Capcom في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن Capcom على

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :