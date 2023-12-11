كيونت تطلق خطاً جديداً من الساعات السويسرية المستدامة تحت علامة Bernhard H. Mayer

MENAFN - AETOSWire) أعلنت "كيونت"، الشركة المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها من الساعات الفاخرة تحت علامتها التجارية السويسرية Bernhard H. Mayer، الاسم المرادف للدقة والمهارة الحرفية العالية في عالم صناعة الساعات. وتقدم مجموعة OMNI خطاً جديداً من الساعات السويسرية التي تشكل إعلاناً جريئاً على مستوى الصناعة، وتُثبت أنه بالإمكان دمج الموضة الراقية والفخامة مع الاستدامة دون إغفال أي جوانب أخرى.

وتمثل تشكيلة ساعات OMNI قفزة كبيرة إلى الأمام، فهي تجسد التزام العلامة التجارية الراسخ ببناء مستقبل أكثر اخضراراً مع الحفاظ على الأناقة والسُمعة الطيبة التي تشتهر بهما Bernhard H. Mayer. وصُممت هذه الساعات لأصحاب الذوق الرفيع الذين يؤمنون بأن الفخامة الحقيقية تأتي مع مسؤولية تجاه كوكبنا.

أناقة مستدامة في كل تفصيلة

تعد ساعة OMNI، التي صُنعت بنسبة 85 % كحد أدنى من الفولاذ المقاوم للصدأ المُعاد تدويره، بمثابة أعجوبة هندسية صديقة للبيئة. حيث تُرسي التشكيلة، الحاصلة على شهادة LEED، وهي رمز مُعترف به عالمياً لتحقيق الاستدامة والريادة، معياراً جديداً للمنتجات الفاخرة المراعية للبيئة. وبدءاً من الغلاف والمينا وصولاً إلى المشابك والأساور المعدنية، فقد تم اختيار كل مكوّن في الساعة بأقصى قدر من الاهتمام بالبصمة البيئية.

وتطرح مجموعة ساعات OMNI أيضاً أحزمة مصنوعة من البولي يوريثين الحراري (TPU) المُعاد تدويره، والحاصلة على اعتماد "معيار المطالبة المُعاد تدويره" (RCS). حيث تشتهر هذه المادة بمتانتها وخصائصها غير السامة، لتقدم خياراً مستداماً لا يتغاضى عن الجودة أو الأناقة.

تصميم خالد للعالم العصري

تحفل كل قطعة بمزيج متناغم من الجماليات الكلاسيكية والعصرية، مع أشكال هندسية ومجموعة من الأرقام العربية والرومانية التي تنضح بسحر خالد. وتتميز ساعة OMNI بتعدد استعمالاتها حيث يمكن ارتدائها في الفعاليات الرسمية أو النزهات غير الرسمية، بما يضمن لعشاق الموضة المهتمين بالبيئة اقتناء إكسسوار ملائم لكافة المناسبات.

التزام بغدٍ أفضل

تعد تشكيلة OMNI أكثر من مجرد خط جديد من الساعات، إنها تمثل حراكاً نحو نمط استهلاك أكثر مسؤولية. إن علامة Bernhard H. Mayer تحثُنا على النظر في الإرث الذي نتركه ورائنا، وتُشجعنا على اعتماد الخيارات التي تدعم رفاه بيئتنا.

وقال "بول مكهنري"، رئيس قسم التسويق في "كيونت": "نحن نؤمن بأن الفخامة لا ينبغي أن تأتي على حساب الأرض. ومع مجموعة ساعات OMNI، نُرسي معياراً جديداً عن طريق إظهار أنه من الممكن ارتداء قطعة فنية تتسم بالتميز وفي ذات الوقت ترمز إلى شيئ أعظم وأسمى. وتجسد هذه التشكيلة تعهدنا تجاه الكوكب والأجيال المستقبلية التي سترثه".

جدير بالذكر أن "كيونت" قد تعهدت بزراعة شجرة مقابل كل ساعة تُباع ضمن تشكيلة OMNI وذلك انسجاماً مع التزامها تجاه الاستدامة. لمزيد من المعلومات حول تشكيلة ساعات OMNI من Bernhard H. Mayer، يرجى زيارة:

نبذة عن شركة كيونت:

كيونت هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تمكّن الأفراد من تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً. تأسست كيونت في عام 1998، وتحتفل خلال العام الجاري بمرور 25 عاماً على إحداثها أثر حول العالم من خلال عروض منتجاتها المختلفة ونموذج عملها المبتكر القائم على التجارة الإلكترونية.

تفخر كيونت بعضويتها في جمعية البيع المباشر في العديد من البلدان، وكذلك في جمعية هونغ كونغ للأغذية الصحية ورابطة صناعة المكملات الصحية في سنغافورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تنشط كيونت في رعاية الفعاليات الرياضية حول العالم، وتتمثل بعض الشراكات الأكثر تميزاً في كونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم وبطولة دوري الأندية الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤكد التزامها بالتميز والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول "كيونت" ومؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، التابعة لها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ"كيونت":