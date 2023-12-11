ما هو معدل الكافيين الضار؟

(MENAFN
- Al Watan) - توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأصحاء البالغين بتناول ما لا يزيد على 400 ملليغرام من الكافيين يوميا.
- أوضحت الهيئة الأمريكية أن تلك النسبة ((لا تمثل خطورة بشكل عام أو لها آثار سلبية على صحة الشخص)).
- يعادل ذلك نحو 4 أكواب من القهوة، أو 6 من الإسبريسو، أو عبوتين من مشروب الطاقة ((برايم)).
- يحتوي الشاي الأخضر والأسود على كمية أقل من الكافيين لكل كوب.
- كوب من الشاي الأخضر يحتوي على 28 ملليغراما من الكافيين، والأسود 47، وجرعة من الإسبريسو بها 65، وعبوة ((ريد بول)) بها 80.
- بينما مشروب الليمون المحتوى على الكافيين من شركة ((بانيرا)) فالحجم الصغير به 260، والكبير 390 ملليغراما من الكافيين.
- من يعانون حالات طبية معينة يجب عليهم الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الحوامل (لا يزيد على 200 ملليغرام يوميا)، أي نحو كوبين من القهوة.
- تشمل أعراض الجرعات الزائدة من الكافيين: الصداع والحمى والغثيان والأرق والقلق. وفي حالات أكثر قوة، تصل الأعراض إلى القيء وآلام الصدر، مما يستدعى استشارة الأطباء.
MENAFN11122023000089011017ID1107573835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.