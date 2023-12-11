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ما هو معدل الكافيين الضار؟

12/11/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) - توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأصحاء البالغين بتناول ما لا يزيد على 400 ملليغرام من الكافيين يوميا.
- أوضحت الهيئة الأمريكية أن تلك النسبة ((لا تمثل خطورة بشكل عام أو لها آثار سلبية على صحة الشخص)).
- يعادل ذلك نحو 4 أكواب من القهوة، أو 6 من الإسبريسو، أو عبوتين من مشروب الطاقة ((برايم)).
- يحتوي الشاي الأخضر والأسود على كمية أقل من الكافيين لكل كوب.
- كوب من الشاي الأخضر يحتوي على 28 ملليغراما من الكافيين، والأسود 47، وجرعة من الإسبريسو بها 65، وعبوة ((ريد بول)) بها 80.
- بينما مشروب الليمون المحتوى على الكافيين من شركة ((بانيرا)) فالحجم الصغير به 260، والكبير 390 ملليغراما من الكافيين.
- من يعانون حالات طبية معينة يجب عليهم الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الحوامل (لا يزيد على 200 ملليغرام يوميا)، أي نحو كوبين من القهوة.
- تشمل أعراض الجرعات الزائدة من الكافيين: الصداع والحمى والغثيان والأرق والقلق. وفي حالات أكثر قوة، تصل الأعراض إلى القيء وآلام الصدر، مما يستدعى استشارة الأطباء.

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