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استئناف خدمة قطارات النوم

12/11/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنفت خدمة قطار النوم المسائي بين برلين وباريس بعد توقف استمر عدة سنوات، ومن المتوقع أن يكون الطلب على هذا المسار نشطا. وستنطلق نصف رحلات القطار من برلين إلى بروكسل، بينما سيتجه نصفها الآخر إلى العاصمة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يشهد حفل إعادة إطلاق الخدمة وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، والرئيس التنفيذي لشركة ((دويتشه بان)) المملوكة للدولة ريتشارد لوتس.
سيجري في البداية تشغيل القطار ثلاث مرات في الأسبوع من قِبل: شركة ((دويتشه بان)) والسكك الحديدية الاتحادية النمساوية وسكك الحديد الحكومية الفرنسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية، مع خطط لزيادة الخدمة ليلا بحلول أكتوبر 2024.
ويعد قطار النوم جزءا من العلامة التجارية ((نايتجيت))، التابعة لشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية.
وقالت السكك الحديدية الألمانية: ((رحلات القطارات المسائية الجديدة محجوزة بشكل تام خلال العطلات. وبعد العطلات فقط، سيكون هناك ما يكفي من الأماكن الشاغرة)).
وأكدت ((دويتشه بان)): ((في الأساس، فور إطلاق خط القطار المسائي الجديد مع خطوط السكك الحديدية الشريكة لنا ستحدث طفرة حقيقية في الحجوزات)).
وقد أوقفت ((دويتشه بان)) خدمة القطارات المسائية في 2014 بعد انخفاض الطلب، وتقادم عربات النوم بالسكك الحديدية.
لكن الاهتمام بالقطارات المسائية ازدهر في أوروبا في العامين الماضيين، خاصة مع إظهار المسافرين قلقا متزايدا بشأن تغير المناخ والانبعاثات المرتفعة الناجمة عن السفر الجوي.
وبالتعاون مع العديد من خطوط السكك الحديدية الأوروبية الشريكة، ستقدم شركة ((دويتشه بان)) مرة أخرى، وبشكل متزايد، رحلات تهدف لربط 13 مدينة أوروبية يزيد عدد سكانها على مليون نسمة عبر القطار المسائي.

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