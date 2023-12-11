استئناف خدمة قطارات النوم

(MENAFN
- Al Watan) استأنفت خدمة قطار النوم المسائي بين برلين وباريس بعد توقف استمر عدة سنوات، ومن المتوقع أن يكون الطلب على هذا المسار نشطا. وستنطلق نصف رحلات القطار من برلين إلى بروكسل، بينما سيتجه نصفها الآخر إلى العاصمة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يشهد حفل إعادة إطلاق الخدمة وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، والرئيس التنفيذي لشركة ((دويتشه بان)) المملوكة للدولة ريتشارد لوتس.
سيجري في البداية تشغيل القطار ثلاث مرات في الأسبوع من قِبل: شركة ((دويتشه بان)) والسكك الحديدية الاتحادية النمساوية وسكك الحديد الحكومية الفرنسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية، مع خطط لزيادة الخدمة ليلا بحلول أكتوبر 2024.
ويعد قطار النوم جزءا من العلامة التجارية ((نايتجيت))، التابعة لشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية.
وقالت السكك الحديدية الألمانية: ((رحلات القطارات المسائية الجديدة محجوزة بشكل تام خلال العطلات. وبعد العطلات فقط، سيكون هناك ما يكفي من الأماكن الشاغرة)).
وأكدت ((دويتشه بان)): ((في الأساس، فور إطلاق خط القطار المسائي الجديد مع خطوط السكك الحديدية الشريكة لنا ستحدث طفرة حقيقية في الحجوزات)).
وقد أوقفت ((دويتشه بان)) خدمة القطارات المسائية في 2014 بعد انخفاض الطلب، وتقادم عربات النوم بالسكك الحديدية.
لكن الاهتمام بالقطارات المسائية ازدهر في أوروبا في العامين الماضيين، خاصة مع إظهار المسافرين قلقا متزايدا بشأن تغير المناخ والانبعاثات المرتفعة الناجمة عن السفر الجوي.
وبالتعاون مع العديد من خطوط السكك الحديدية الأوروبية الشريكة، ستقدم شركة ((دويتشه بان)) مرة أخرى، وبشكل متزايد، رحلات تهدف لربط 13 مدينة أوروبية يزيد عدد سكانها على مليون نسمة عبر القطار المسائي.
MENAFN11122023000089011017ID1107573834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.