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مشاكل صحية دائمة بعد الولادة

12/11/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 40 مليون امرأة، تعاني سنويا من مشكلات صحية يلازمهن مدى الحياة بعد الولادة، والتي يتم تجاهلها.‏
وأظهر التحليل الشامل لصحة الأم في جميع أنحاء العالم، وجود عبء كبير للغاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد بعد الولادة، والتي تستمر لأشهر وحتى سنوات، وأن واحدة من كل 3 أمهات جدد في جميع أنحاء العالم تتأثر بتلك الحالات الطبية.
وظهرت النتائج الجديدة، من سلسلة نشرت في مجلة ((لانسيت)) للصحة العالمية والطب السريري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكشفت الدراسة عن العبء الكبير لظروف ما بعد الولادة التي تستمر خلال الأشهر أو حتى السنوات بعد الولادة، والتي تشمل آلام أسفل الظهر التي تؤثر على 32% من النساء، وسلس البول (8-31%)، والقلق (9-24%)، والاكتئاب (11-17%)، والخوف من الولادة (6-15%)، والعقم الثانوي (11%).
وفي مراجعة للوثائق التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، لم يعثر باحثو الدراسة على أي مبادئ توجيهية حديثة عالية الجودة لدعم العلاج الفعال لـ40% من 32 حالة ذات أولوية، فضلا عن أنهم لم يعثروا على مبدأ توجيهي واحد عالي الجودة من دولة منخفضة أو متوسطة الدخل.

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