مشاكل صحية دائمة بعد الولادة

(MENAFN
- Al Watan) توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 40 مليون امرأة، تعاني سنويا من مشكلات صحية يلازمهن مدى الحياة بعد الولادة، والتي يتم تجاهلها.
وأظهر التحليل الشامل لصحة الأم في جميع أنحاء العالم، وجود عبء كبير للغاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد بعد الولادة، والتي تستمر لأشهر وحتى سنوات، وأن واحدة من كل 3 أمهات جدد في جميع أنحاء العالم تتأثر بتلك الحالات الطبية.
وظهرت النتائج الجديدة، من سلسلة نشرت في مجلة ((لانسيت)) للصحة العالمية والطب السريري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكشفت الدراسة عن العبء الكبير لظروف ما بعد الولادة التي تستمر خلال الأشهر أو حتى السنوات بعد الولادة، والتي تشمل آلام أسفل الظهر التي تؤثر على 32% من النساء، وسلس البول (8-31%)، والقلق (9-24%)، والاكتئاب (11-17%)، والخوف من الولادة (6-15%)، والعقم الثانوي (11%).
وفي مراجعة للوثائق التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، لم يعثر باحثو الدراسة على أي مبادئ توجيهية حديثة عالية الجودة لدعم العلاج الفعال لـ40% من 32 حالة ذات أولوية، فضلا عن أنهم لم يعثروا على مبدأ توجيهي واحد عالي الجودة من دولة منخفضة أو متوسطة الدخل.
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