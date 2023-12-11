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آخر ضحية في معدة ديناصور

12/11/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثون من جامعة ((كالغاري)) ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته، وهذا ما يكشف عن تفاصيل مفاجئة حول نظامه الغذائي.
وكانت الديناصورات، التي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.
وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أن النظام الغذائي لهذه الأنواع تغير مع نموها.
وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: ((هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات)).
واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى ((سيتيبس)).
وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.

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