آخر ضحية في معدة ديناصور

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف باحثون من جامعة ((كالغاري)) ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته، وهذا ما يكشف عن تفاصيل مفاجئة حول نظامه الغذائي.
وكانت الديناصورات، التي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.
وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أن النظام الغذائي لهذه الأنواع تغير مع نموها.
وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: ((هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات)).
واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى ((سيتيبس)).
وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.
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