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إطلاق الدورة الأولى لمهرجان الرياض للمسرح الأربعاء المقبل

12/11/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي عن تنافس 10 مسرحيات لفرق مسرحية سعودية على 11 جائزة في مهرجان الرياض للمسرح، والذي سينطلق برعاية من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في الـ 13 من ديسمبر الجاري حتى الـ 24 من الشهر نفسه.
وأوضح البازعي، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الرياض للمسرح الذي أقيم أمس الأول في الرياض، أن الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح ستعقد في مركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعرض المسرحيات المتأهلة من مختلف مدن المملكة، لافتًا النظر إلى أن أولوية اختيار المسرحيات جاءت وفق عناصر جذب الجمهور مع الحفاظ على الجودة والطرح الجاد والخلّاق وتطور لغة العرض.
وبيّن البازعي أن المسرحيات المختارة هي: مسرحية "بحر" لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، ومسرحية "الحِجر" لفرقة نادي القفزة الأولى، و"طليعة هجر" لفرقة كلوز ميديا، و"صفعة" لفرقة كالوس، و"ذاكرة الشيطان" لفرقة رؤية، إضافةً إلى "ضوء" لمسرح الطائف، و"بائع الجرائد" لفرقة فن بوكس، و"ذاكرة صفراء" لفرقة نورس، و"دوار مغلق" لنادي مسما المسرحي، و"الظل الأخير" لفرقة الوطن المسرحية.
وأشار إلى فئات الجوائز التي سيتنافس عليها المسرحيون في المهرجان، التي يبلغ عددها 11 جائزة، وهي: جائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل نص مسرحي، وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل إضاءة مسرحية، وجائزة أفضل سينوغرافيا، إضافةً إلى جائزة أفضل مكياج مسرحي، وجائزة أفضل أزياء مسرحية، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، وجائزة أفضل ديكور مسرحي.
وسيُخصص المهرجانُ فعالياتٍ ثقافية عن حياة الراحل والكاتب المسرحي السعودي الراحل محمد العثيم، نظيرَ إسهاماته الرائدة، منها عرضُ مسرحيةٍ برؤيته الإخراجية، وإقامةُ معرضٍ فني خاص بمسيرته الفنية، فضلاً عن عددٍ من التفعيلات التي تُعبِّر عن الاحتفاء به، فيما يصاحب ذلك ندوات، وقراءات نقدية، وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرضُ مسرحية عالمية.
ويحمل "مهرجان الرياض للمسرح" مضامين مهمة في صقل المواهب السعودية وتنميتها لبناء مسيرات مهنية ناجحة، وإنشاء محتوىً يلهم الجمهور، ويرتقي بالقطاع المسرحي السعودي الذي يُعدّ من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة. وتهدف من خلاله هيئة المسرح والفنون الأدائية إلى تنشيط الحراك المسرحي السعودي، وذلك عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية التي تدعم الإنتاج المسرحي على المستوى الوطني، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

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