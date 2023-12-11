Big 5 Global يشهد أكبر عدد من الزوار على الإطلاق

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت الدورة 44 من معرض Big 5 Global، الحدث الإنشائي الأكبر والأكثر تأثيراً في دبي، حيث سجلت حضوراً لأكثر من 81 ألف زائر رفيع المستوى من 166 دولة لمدة أربعة أيام من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتعليقاً على النجاح، قالت جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: ((تجاوز Big 5 Global هذا العام التوقعات، حيث اجتذب أكبر عدد على الإطلاق من المتخصصين في مجال البناء والتشييد من مختلف أنحاء العالم، مما عزز بيئة مواتية لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات العالمية وعرض التطورات الجديدة في تكنولوجيا وممارسات البناء)).
ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها للحضور والعارضين والشركاء، الذين يتطلعون إلى المشاركة في أنشطة تجارية في مجال البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا)).
الشراكات وعمليات الإطلاق تلفت الانتباه
ومن خلال الجمع بين أكبر الأسماء في مجال البناء في دبي لمدة أربعة أيام، عمل معرض Big 5 Global كمركز للصفقات والشراكات الكبرى، مما عزز أهمية المعارض في تسهيل العلاقات التجارية القوية.
وخلال إحدى هذه الشراكات، وقعت المنطقة الحرة بمطار أبوظبي، المشاركة في معرض ((Big 5 Global))، اتفاقية مع ((جراند موف)) لتطوير مركز تجاري مجتمعي بقيمة 17.8 مليون دولار (65.3 مليون درهم) يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع في منطقة الفلاح الجديدة. يتضمن المخطط الرئيسي للمشروع هايبر ماركت يضم مركزاً طبياً ونادياً رياضياً ومرافق أخرى للبيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. وبهذه المناسبة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: ((يسرنا أن نعلن أن اتفاقية المساطحة ستسهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، والجمع بين المجتمعات)).
كما نجح عارض آخر، هو Floors & Walls، بتأمين شركاء توزيع لعلاماتهم التجارية، وهما ريتشموند وسينتريش، في الهند وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. وستحقق صفقات التوزيع أكثر من 20 مليون دولار سنوياً. وتعليقاً على ذلك، قال فالي أوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة Floors & Walls: ((نحن سعداء للغاية بالمشاركة في معرض Big 5 Global هذا العام، وقد حجزنا بالفعل جناحنا لإصدار 2024)).
إضافة إلى الشراكات الجديدة، شهد الحدث هذا العام أيضاً إطلاق عديد من المنتجات. أطلقت الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ثلاثة منتجات من واكر نيوسون الخالية من الانبعاثات بما في ذلك الهزاز الداخلي المعياري ACBe الذي يعمل بالبطارية، والألواح الاهتزازية التي تعمل بالبطارية والتي تعيد تعريف الاستدامة والكفاءة في البناء.
كما تم إطلاق RD8200 SG في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة من خلال الحدث، وهو رسم خرائط لدرجات المسح وتحديد مواقع المرافق من قبل Radiodetection (شريك لشركة SIGMA Enterprises، أحد العارضين العالميين Big 5).
استرجاع الميزات الرئيسية
وخلال الأيام الأربعة، أصبح معرض Big 5 Global منصة مهمة لقادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار وعشاق البناء لمناقشة مستقبل القطاع. تبلورت سلسلة من الحوارات والمناقشات الثاقبة في قمة Big 5 Global Leaders حيث تم تناول دعوة الصناعة لإحداث تحول في مخطط البناء والتشييد.
وخلال الحدث أيضا، سلط المتحدثون في قمة Big 5 FutureTech الضوء على الحوارات المهمة حول حماية القطاع في المستقبل من أجل مستقبل قائم على التكنولوجيا. كما استضاف برنامج المحتوى في Big 5 Global يوماً من المحادثات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم والهندسة المعمارية في كل شيء معماري.
وبدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ظهر الابتكار في مجال البناء في ((ستارت أب سيتي))، حيث توجت المسابقة الفائزين لدورهم المحوري في إعادة تشكيل الممارسات التقليدية في هذا القطاع. وتعليقاً على ذلك، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس دائرة الثقافة والإنماء قائلاً: ((توفر مدينة الشركات الناشئة منصة قيمة للمشاركة تجمع بين اللاعبين الناشئين في الصناعة لعرض أفكارهم المبتكرة وتشكيل مستقبل البناء. ويأتي دعم الغرفة لهذا الحدث الذي يأتي في الوقت المناسب كجزء من سعينا لرعاية شركات التكنولوجيا الواعدة وتعزيز أجندة التحول الرقمي في الإمارة. ولا نزال ملتزمين بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33))).
محادثات Big 5 تلهم الحضور
تم عقد مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة عبر أكثر من جلسة نقاش Big 5 معتمدة من CPD تحت عشرة مسارات بما في ذلك الخرسانة، والواجهات، وإدارة المرافق، والجيوتقنية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وخارج الموقع والوحدات، وإدارة المشاريع، والطاقة الشمسية، والتكنولوجيا، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية. وسلط المتحدثون الضوء على اعتماد التكنولوجيا، وأساليب البناء المستدامة، واعتماد الطاقة الحرارية الأرضية، واحتياجات الصناعة الملحة لتحسين المواد بكفاءة للحد من تأثير تغير المناخ.
وتعليقاً على ذلك، قال قال بيلارمينو كورديرو، المدير الإداري لشركة Eumada، الذي تحدث في Facade Talks: ((نعلم جميعاً عن حالة الطوارئ المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إجراء اختيارات جيدة للمواد لتقليل التأثير. ولكل هذا، ستكون الأدوات الرقمية مفيدة للغاية)).
وترديداً للمشاعر المشتركة حول اعتماد BIM في محادثات التكنولوجيا، قال الدكتور Ing. علي إسماعيل، خبير BIM في بلدية دبي: ((نحن نبذل قصارى جهدنا لبناء مجتمع، مجموعة مثيرة للاهتمام من الأشخاص والشركات الذين يؤمنون بقيمة استخدام معايير BIM المفتوحة ويؤمنون بتحسين صناعتنا من خلال تعميق التعاون كأفراد وشركات)).
البناء على الدعم والتعاون من القطاعين العام والخاص
ومع اختتام Big 5 Global لهذا العام، تم دعم Big 5 Global من قبل الشريك الداعم الرئيسي وزارة الطاقة والبنية التحتية. الشركاء الداعمون بلدية دبي والدفاع المدني بدبي، الراعي البلاتيني، هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA)؛ الراعي الذهبي، NG Khutaya، الراعي الماسي لفعالية النوافذ والأبواب والواجهات، شوكو الشرق الأوسط، النوافذ الأبواب والواجهات الراعي البلاتيني لفعالية ((ألوميل الشرق الأوسط)). الراعي الذهبي لحدث النوافذ والأبواب والواجهات، Sykon، الرعاة الفضيون، اللجنة الاقتصادية لأوروبا للرخام، وكالة التجارة الإيطالية وفريش؛ راعي التنمية المستدامة، مجمع دبي للاستثمار، والرعاة البرونزيون والنصف وعالم المطاط وبنك رأس الخيمة.
وختاماً، قالت جوزين هيمانغز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big: ((بدأنا بالفعل التحضير لمعرض Big 5 Global العام المقبل، الذي سيجمع العارضين الإقليميين والدوليين في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024 لتسهيل الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات في مشهد البناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومع توسع محفظتنا في مركز دبي التجاري العالمي، سنكشف النقاب قريباً عن بعض التطورات المثيرة لهذا الحدث)).
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