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Big 5 Global يشهد أكبر عدد من الزوار على الإطلاق

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الدورة 44 من معرض Big 5 Global، الحدث الإنشائي الأكبر والأكثر تأثيراً في دبي، حيث سجلت حضوراً لأكثر من 81 ألف زائر رفيع المستوى من 166 دولة لمدة أربعة أيام من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتعليقاً على النجاح، قالت جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: ((تجاوز Big 5 Global هذا العام التوقعات، حيث اجتذب أكبر عدد على الإطلاق من المتخصصين في مجال البناء والتشييد من مختلف أنحاء العالم، مما عزز بيئة مواتية لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات العالمية وعرض التطورات الجديدة في تكنولوجيا وممارسات البناء)).
ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها للحضور والعارضين والشركاء، الذين يتطلعون إلى المشاركة في أنشطة تجارية في مجال البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا)).
الشراكات وعمليات الإطلاق تلفت الانتباه
ومن خلال الجمع بين أكبر الأسماء في مجال البناء في دبي لمدة أربعة أيام، عمل معرض Big 5 Global كمركز للصفقات والشراكات الكبرى، مما عزز أهمية المعارض في تسهيل العلاقات التجارية القوية.
وخلال إحدى هذه الشراكات، وقعت المنطقة الحرة بمطار أبوظبي، المشاركة في معرض ((Big 5 Global))، اتفاقية مع ((جراند موف)) لتطوير مركز تجاري مجتمعي بقيمة 17.8 مليون دولار (65.3 مليون درهم) يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع في منطقة الفلاح الجديدة. يتضمن المخطط الرئيسي للمشروع هايبر ماركت يضم مركزاً طبياً ونادياً رياضياً ومرافق أخرى للبيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. وبهذه المناسبة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: ((يسرنا أن نعلن أن اتفاقية المساطحة ستسهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، والجمع بين المجتمعات)).
كما نجح عارض آخر، هو Floors & Walls، بتأمين شركاء توزيع لعلاماتهم التجارية، وهما ريتشموند وسينتريش، في الهند وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. وستحقق صفقات التوزيع أكثر من 20 مليون دولار سنوياً. وتعليقاً على ذلك، قال فالي أوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة Floors & Walls: ((نحن سعداء للغاية بالمشاركة في معرض Big 5 Global هذا العام، وقد حجزنا بالفعل جناحنا لإصدار 2024)).
إضافة إلى الشراكات الجديدة، شهد الحدث هذا العام أيضاً إطلاق عديد من المنتجات. أطلقت الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ثلاثة منتجات من واكر نيوسون الخالية من الانبعاثات بما في ذلك الهزاز الداخلي المعياري ACBe الذي يعمل بالبطارية، والألواح الاهتزازية التي تعمل بالبطارية والتي تعيد تعريف الاستدامة والكفاءة في البناء.
كما تم إطلاق RD8200 SG في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة من خلال الحدث، وهو رسم خرائط لدرجات المسح وتحديد مواقع المرافق من قبل Radiodetection (شريك لشركة SIGMA Enterprises، أحد العارضين العالميين Big 5).
استرجاع الميزات الرئيسية
وخلال الأيام الأربعة، أصبح معرض Big 5 Global منصة مهمة لقادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار وعشاق البناء لمناقشة مستقبل القطاع. تبلورت سلسلة من الحوارات والمناقشات الثاقبة في قمة Big 5 Global Leaders حيث تم تناول دعوة الصناعة لإحداث تحول في مخطط البناء والتشييد.
وخلال الحدث أيضا، سلط المتحدثون في قمة Big 5 FutureTech الضوء على الحوارات المهمة حول حماية القطاع في المستقبل من أجل مستقبل قائم على التكنولوجيا. كما استضاف برنامج المحتوى في Big 5 Global يوماً من المحادثات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم والهندسة المعمارية في كل شيء معماري.
وبدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ظهر الابتكار في مجال البناء في ((ستارت أب سيتي))، حيث توجت المسابقة الفائزين لدورهم المحوري في إعادة تشكيل الممارسات التقليدية في هذا القطاع. وتعليقاً على ذلك، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس دائرة الثقافة والإنماء قائلاً: ((توفر مدينة الشركات الناشئة منصة قيمة للمشاركة تجمع بين اللاعبين الناشئين في الصناعة لعرض أفكارهم المبتكرة وتشكيل مستقبل البناء. ويأتي دعم الغرفة لهذا الحدث الذي يأتي في الوقت المناسب كجزء من سعينا لرعاية شركات التكنولوجيا الواعدة وتعزيز أجندة التحول الرقمي في الإمارة. ولا نزال ملتزمين بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33))).
محادثات Big 5 تلهم الحضور
تم عقد مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة عبر أكثر من جلسة نقاش Big 5 معتمدة من CPD تحت عشرة مسارات بما في ذلك الخرسانة، والواجهات، وإدارة المرافق، والجيوتقنية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وخارج الموقع والوحدات، وإدارة المشاريع، والطاقة الشمسية، والتكنولوجيا، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية. وسلط المتحدثون الضوء على اعتماد التكنولوجيا، وأساليب البناء المستدامة، واعتماد الطاقة الحرارية الأرضية، واحتياجات الصناعة الملحة لتحسين المواد بكفاءة للحد من تأثير تغير المناخ.
وتعليقاً على ذلك، قال قال بيلارمينو كورديرو، المدير الإداري لشركة Eumada، الذي تحدث في Facade Talks: ((نعلم جميعاً عن حالة الطوارئ المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إجراء اختيارات جيدة للمواد لتقليل التأثير. ولكل هذا، ستكون الأدوات الرقمية مفيدة للغاية)).
وترديداً للمشاعر المشتركة حول اعتماد BIM في محادثات التكنولوجيا، قال الدكتور Ing. علي إسماعيل، خبير BIM في بلدية دبي: ((نحن نبذل قصارى جهدنا لبناء مجتمع، مجموعة مثيرة للاهتمام من الأشخاص والشركات الذين يؤمنون بقيمة استخدام معايير BIM المفتوحة ويؤمنون بتحسين صناعتنا من خلال تعميق التعاون كأفراد وشركات)).
البناء على الدعم والتعاون من القطاعين العام والخاص
ومع اختتام Big 5 Global لهذا العام، تم دعم Big 5 Global من قبل الشريك الداعم الرئيسي وزارة الطاقة والبنية التحتية. الشركاء الداعمون بلدية دبي والدفاع المدني بدبي، الراعي البلاتيني، هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA)؛ الراعي الذهبي، NG Khutaya، الراعي الماسي لفعالية النوافذ والأبواب والواجهات، شوكو الشرق الأوسط، النوافذ الأبواب والواجهات الراعي البلاتيني لفعالية ((ألوميل الشرق الأوسط)). الراعي الذهبي لحدث النوافذ والأبواب والواجهات، Sykon، الرعاة الفضيون، اللجنة الاقتصادية لأوروبا للرخام، وكالة التجارة الإيطالية وفريش؛ راعي التنمية المستدامة، مجمع دبي للاستثمار، والرعاة البرونزيون والنصف وعالم المطاط وبنك رأس الخيمة.
وختاماً، قالت جوزين هيمانغز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big: ((بدأنا بالفعل التحضير لمعرض Big 5 Global العام المقبل، الذي سيجمع العارضين الإقليميين والدوليين في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024 لتسهيل الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات في مشهد البناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومع توسع محفظتنا في مركز دبي التجاري العالمي، سنكشف النقاب قريباً عن بعض التطورات المثيرة لهذا الحدث)).

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