تداول 258 مليون سهم

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس (تداول) اليوم مرتفعًا 84.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الخريف ونسيج وأسلاك وسيرا والاتصالات السعودية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم: الباحة وعناية وأمانة للتأمين والصقر للتأمين ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14 و7.79%.
وبينما كانت أسهم: أمريكانا وأرامكو السعودية والباحة والراجحي والإنماء الأكثر نشاطًا في الكمية، كانت أسهم: الراجحي وأرامكو السعودية والإنماء والاتصالات السعودية وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.
في حين أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة، ليقفل عند مستوى 23705.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
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