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تداول 258 مليون سهم

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس (تداول) اليوم مرتفعًا 84.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الخريف ونسيج وأسلاك وسيرا والاتصالات السعودية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم: الباحة وعناية وأمانة للتأمين والصقر للتأمين ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14 و7.79%.
وبينما كانت أسهم: أمريكانا وأرامكو السعودية والباحة والراجحي والإنماء الأكثر نشاطًا في الكمية، كانت أسهم: الراجحي وأرامكو السعودية والإنماء والاتصالات السعودية وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.
في حين أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة، ليقفل عند مستوى 23705.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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