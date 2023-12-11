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أسماء شهداء الواجب بـ 40 شارعا في الطائف

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على أكثر من 40 شارعاً من شوارع المدينة، وذلك في بادرة وفاء وطنية لتخليد أسماء شهداء الوطن إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، وتم إنجاز تركيب جميع لوحات التسمية بالشوارع.
وبينت الأمانة أنها تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الواجب لأمن وسلامة الوطن الغالي ومواطنيه، مؤكدة أنه تمت تسمية الشوارع بأسماء الشهداء بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وروعي في اختيار وتحديد مواقع الشوارع العديد من الاعتبارات والمميزات، خاصة وأنها تحمل أسماء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن العزيز، وتمت تسمية الشوارع في الطائف وعشيرة وسديرة ورضوان والمحاني.

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