أسماء شهداء الواجب بـ 40 شارعا في الطائف

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على أكثر من 40 شارعاً من شوارع المدينة، وذلك في بادرة وفاء وطنية لتخليد أسماء شهداء الوطن إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، وتم إنجاز تركيب جميع لوحات التسمية بالشوارع.
وبينت الأمانة أنها تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الواجب لأمن وسلامة الوطن الغالي ومواطنيه، مؤكدة أنه تمت تسمية الشوارع بأسماء الشهداء بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وروعي في اختيار وتحديد مواقع الشوارع العديد من الاعتبارات والمميزات، خاصة وأنها تحمل أسماء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن العزيز، وتمت تسمية الشوارع في الطائف وعشيرة وسديرة ورضوان والمحاني.
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