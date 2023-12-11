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ضمكاوي ينافس التورنيدو

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ينافس مهاجم ضمك، الكاميروني كيفن نكودو، ولاعب الطائي طارق عبدالله، نجم الهلال سالم الدوسري على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وجاء على رأس الأهداف المرشحة، هدف سالم الدوسري نجم الهلال في شباك الطائي، التي انتهت بفوز الزعيم 2/ 1، وينافس هدف الدوسري، هدف لاعب الطائي طارق عبد الله، الذي سجله في شباك الهلال في المباراة ذاتها، وهدف نجم ضمك، الكاميروني كيفن نكودو، الذي سجله في شباك الاتحاد، بالمباراة التي انتهت بانتصار فارس الجنوب 3/ 1.

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