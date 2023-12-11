ضمكاوي ينافس التورنيدو
التاريخ
12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) ينافس مهاجم ضمك، الكاميروني كيفن نكودو، ولاعب الطائي طارق عبدالله، نجم الهلال سالم الدوسري على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وجاء على رأس الأهداف المرشحة، هدف سالم الدوسري نجم الهلال في شباك الطائي، التي انتهت بفوز الزعيم 2/ 1، وينافس هدف الدوسري، هدف لاعب الطائي طارق عبد الله، الذي سجله في شباك الهلال في المباراة ذاتها، وهدف نجم ضمك، الكاميروني كيفن نكودو، الذي سجله في شباك الاتحاد، بالمباراة التي انتهت بانتصار فارس الجنوب 3/ 1.
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