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الأخضر يتفاءل بمعسكر المونديال

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل معسكر إعداد المنتخب السعودي لخوض كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، إذ سيقيم الأخضر معسكرًا في منتجع سيلين بالدوحة خلال الفترة من الـ31 من ديسمبر الجاري وحتى الـ11 من يناير المقبل، وهو ذات المنتجع الذي استعد فيه الصقور لمونديال 2022، مما يبث التفاؤل لدى الجماهير السعودية.
وسيخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، أمام منتخبات لبنان، وفلسطين، وهونج كونج في الرابع والتاسع والعاشر من يناير المقبل على الترتيب.

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