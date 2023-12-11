الأخضر يتفاءل بمعسكر المونديال

(MENAFN
- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل معسكر إعداد المنتخب السعودي لخوض كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، إذ سيقيم الأخضر معسكرًا في منتجع سيلين بالدوحة خلال الفترة من الـ31 من ديسمبر الجاري وحتى الـ11 من يناير المقبل، وهو ذات المنتجع الذي استعد فيه الصقور لمونديال 2022، مما يبث التفاؤل لدى الجماهير السعودية.
وسيخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، أمام منتخبات لبنان، وفلسطين، وهونج كونج في الرابع والتاسع والعاشر من يناير المقبل على الترتيب.
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