أبوظبي تعيد هيكلة الليث

(MENAFN
- Al Watan) تسعى إدارة الشباب إلى إعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم بناديها، خلال فترة التوقف المقبلة، التي ستكون خلال يناير المقبل، بالتزامن مع انطلاق كأس آسيا 2023، وذلك بإقامة معسكر إعدادي خلال تلك الفترة في أبوظبي بعد الاتفاق مع الجهاز الفني، وسيمتد المعسكر نحو 10 أيام وتتخلله 3 مباريات تجريبية مع عدد من الفرق السعودية والإماراتية. وأكدت مصادر أن المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، طلب توفير 3 مباريات تجريبية، فيما تعمل الإدارة على مخاطبة إدارات الأندية التي ستعسكر في أبوظبي. من جهته، سيقدم المدرب الكرواتي تقريرًا فنيًا قبل بداية المعسكر، الذي يأتي خلال فترة الانتقالات الشتوية للإدارة، لتحديد احتياجاته من اللاعبين المحليين والأجانب لدعم صفوف الليث.
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