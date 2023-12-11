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أبوظبي تعيد هيكلة الليث

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى إدارة الشباب إلى إعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم بناديها، خلال فترة التوقف المقبلة، التي ستكون خلال يناير المقبل، بالتزامن مع انطلاق كأس آسيا 2023، وذلك بإقامة معسكر إعدادي خلال تلك الفترة في أبوظبي بعد الاتفاق مع الجهاز الفني، وسيمتد المعسكر نحو 10 أيام وتتخلله 3 مباريات تجريبية مع عدد من الفرق السعودية والإماراتية. وأكدت مصادر أن المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، طلب توفير 3 مباريات تجريبية، فيما تعمل الإدارة على مخاطبة إدارات الأندية التي ستعسكر في أبوظبي. من جهته، سيقدم المدرب الكرواتي تقريرًا فنيًا قبل بداية المعسكر، الذي يأتي خلال فترة الانتقالات الشتوية للإدارة، لتحديد احتياجاته من اللاعبين المحليين والأجانب لدعم صفوف الليث.

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