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جدة يونايتد يحتكر ذهب السلة

12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) احتكر جدة يونايتد الميدالية الذهبية لكرة السلة للسيدات بدورة الألعاب السعودية للنسخة الثانية على التوالي، بعد تتويجه باللقب، بتغلبه على فريق العاصمة خلال مباراة مارثوانية مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 57/ 57، قبل أن يحسمها في الدقائق الخمس الأخيرة جدة يونايتد بنتيجة 67/ 61. ليفرض الفريق سيطرته على لعبة كرة السلة للسيدات في دورة الألعاب السعودية خلال نسختين متتاليتين.

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