جدة يونايتد يحتكر ذهب السلة
التاريخ
12/11/2023 2:32:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) احتكر جدة يونايتد الميدالية الذهبية لكرة السلة للسيدات بدورة الألعاب السعودية للنسخة الثانية على التوالي، بعد تتويجه باللقب، بتغلبه على فريق العاصمة خلال مباراة مارثوانية مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 57/ 57، قبل أن يحسمها في الدقائق الخمس الأخيرة جدة يونايتد بنتيجة 67/ 61. ليفرض الفريق سيطرته على لعبة كرة السلة للسيدات في دورة الألعاب السعودية خلال نسختين متتاليتين.
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