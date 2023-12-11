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ولي العهد يلتقي باخ

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في المملكة وحول العالم.
حضر اللقاء وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي.

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