ولي العهد يلتقي باخ

(MENAFN
- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في المملكة وحول العالم.
حضر اللقاء وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي.
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