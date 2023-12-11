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ترمب يتراجع عن الحضور لمحاكمته المدنية

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن الإدلاء بإفادته للدفاع عن نفسه في محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، وهي سابقة فريدة من نوعها، وذلك لأنه ينظر إليه بأنه يستغل محاكماته للترويج لحملته الانتخابية ومزاعمه بشكل كبير.
ونشر الرئيس السابق (77 عاما) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي ((تروث سوشال)) أكد فيها أنه ((أدلى بشهادته حول كل شيء)) في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهما من المديرين التنفيذيين في ((منظمة ترمب)).
أصول عقارية
والابنان الكبيران لترمب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ((حملة اضطهاد)) ضده أو ((محاكمة تليق بجمهوريات الموز)).
وبعد هجمات استهدف كاتبة المحكمة، منع القاضي ترمب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترمب احتمال السجن في هذه القضية المدنية. لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه.
أدلة قاطعة
وقبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم ((أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول المجموعة بـ 812 مليونا (إلى) 2.2 مليار دولار))، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترمب.
ونتيجة ((لعمليات احتيال متكررة))، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترمب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
بلا أدلة
لكن فريق الدفاع عن ترمب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى شهود للدفاع ومن بينهم مسؤول تنفيذي حالي ومسؤولة سابقة في مصرف دويتشه بنك، بإفادات في هذا الاتجاه.
لكن المصرفي ميشال مكارثي رئيس الشركة الاستثمارية (إم إم ديلون وشركاه) رأى أنه كان في إمكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى لو توفرت لديها صورة غير ملمّعة للوضع المالي لترمب. وقدر خسائرت الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.

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