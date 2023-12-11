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مخاوف الموت تلاحق مفقودي منجم زامبيا

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت وفاة 11 من عمال المناجم غير الرسميين، وتم انتشال جثثهم من منجم نحاس مفتوح في زامبيا، بعد أن دفنتهم الانهيارات الأرضية في الأنفاق التي كانوا يحفرونها الشهر الماضي.
ولا يزال ما يصل إلى 26 آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم بعد حوالي أسبوعين من وقوع الكارثة.
وأعلن رجال الإنقاذ أحدث حصيلة للقتلى في وقت متأخر، وقالت وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها، التي تشرف على عملية الإنقاذ، إنه تم انتشال الناجي، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، من تحت الأنقاض الأسبوع الماضي، ويتعافى في المستشفى.
كما انتشل رجال الإنقاذ الجثتين الأوليين الأسبوع الماضي، وقالت وحدة إدارة الكوارث إنه تم انتشال تسعة آخرين في نهاية هذا الأسبوع.
ويقول مسؤولون حكوميون إن ما يصل إلى 38 من عمال المناجم ربما دفنوا تحت الانهيارات الأرضية في المنجم، بالقرب من مدينة شينغولا، على حزام النحاس في زامبيا، على الرغم من أنهم غير متأكدين من العدد الدقيق.
بلاغ العائلات
واعتمدوا على العائلات للإبلاغ عن أقاربهم المفقودين، وتزايدت المخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 30.
وقالت وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في بيان إن ((الجهود مستمرة لانتشال بقية ضحايا الحادث)).
ووقعت الكارثة في 30 نوفمبر عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية، ودفن عمال المناجم في ثلاثة أنفاق منفصلة أثناء عملهم فيها في وقت متأخر من الليل، وتسببت الأمطار أيضًا في غمر المنطقة المحيطة بالأنفاق، واضطر رجال الإنقاذ إلى ضخ المياه من الموقع، بالإضافة إلى الصخور والأرض. ويساعد الجيش في عملية الإنقاذ.
ويُعتقد أن عمال المناجم كانوا يحفرون لاستخراج خام النحاس بشكل غير قانوني دون علم صاحب المنجم، مما يجعل من الصعب على السلطات معرفة عدد الأشخاص المحاصرين تحت الأرض بالضبط.
وقالت الشرطة في الأيام التي تلت المأساة إنها تعتقد أن معظم عمال المناجم لقوا حتفهم، لكن الحكومة انتقدتها قائلة إنه من السابق لأوانه الإدلاء بهذا البيان.
وزار الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، المنجم الأسبوع الماضي، وقال إنه يحتفظ بالأمل في احتمال وجود المزيد من الناجين.

زامبيا
- تعد من بين أكبر 10 منتجين للنحاس في العالم.
- يوجد بها مناجم كبيرة مفتوحة، بعضها يمتد لمسافة عدة كيلو مترات (أميال).
- محاطة بأكوام نفايات ضخمة من الصخور والتربة التي تم استخراجها من المناجم.
- قالت الحكومة إنه من المعتقد أن الحطام من أحد أكوام النفايات قد انهار على أنفاق عمال المناجم بسبب الأمطار الغزيرة.
- يعد التعدين غير الرسمي أمرًا شائعًا في المنطقة، حيث يذهب عمال المناجم الصغار تحت الأرض دون احتياطات السلامة المناسبة.

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