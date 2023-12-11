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صائدو الألغام وتعزيز البحرية دعم بريطانيا والنرويج لأوكرانيا

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كجزء من حزمة دعم طويل الأمد لأوكرانيا، لتعزيز الأمن في البحر الأسود، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا ستنقل سفينتين لصيد الألغام إلى أوكرانيا. ويأتي نقل السفينتين من طراز ((سانداون))، المصممتين للمساعدة في إزالة الألغام من المياه الساحلية، في الوقت الذي تعلن فيه بريطانيا والنرويج خططا لتشكيل تحالف بحري جديد، لزيادة الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
قدرة حيوية
وقال وزير الدفاع غرانت شابس: ((صائدو الألغام سيوفرون قدرة حيوية لأوكرانيا، مما سيساعد في إنقاذ الأرواح في البحر، وفتح طرق التصدير الحيوية، التي كانت محدودة للغاية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير القانوني واسع النطاق)).
وأعلنت بريطانيا للمرة الأولى صفقة بيع سفينتي صيد الألغام إلى أوكرانيا في يونيو 2021، قبل الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وبدأ الجنود الأوكرانيون في التدريب على هذا النوع من السفن العام الماضي في إسكتلندا.
الممر الأخير
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، فر آلاف الأشخاص من المناطق التي تحتلها روسيا عبر طرق لا تعد ولا تحصى. والآن، وبعد مرور ما يقرب من عامين، أصبح ((الممر)) هو خيارهم الوحيد للعبور مباشرة إلى أوكرانيا، حيث يسمح لهم بالتنقل بحرية عبر المناطق التي تسيطر عليها روسيا، إذ يستقل معظمهم الحافلات إلى الممر من المنازل في جميع أنحاء البلاد: زاباروجيا وخيرسون في الجنوب الشرقي، ودونيتسك ولوهانسك في الشمال الشرقي، وشبه الجزيرة الجنوبية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
وفور وصولهم إلى الممر، يجب عليهم المضي قدمًا سيرًا على الأقدام، والتجول عبر أرض مفتوحة خالية من الأشجار، حيث يتردد صدى المدفعية وأزيز الطائرات بدون طيار من المعارك القريبة في آذانهم، ويتم تحذيرهم قبل مغادرتهم من أنه لن يتمكن أحد من ضمان سلامتهم في أثناء عبورهم، لذا يسافر البعض مع الأطفال أو الآباء المسنين.
وبحلول وقت وصولهم إلى سومي، يصلون مرهقين، وبالكاد يجدون القوة لحمل الأمتعة القليلة التي تمكنوا من حملها قبل فرارهم. مع ذلك بالنسبة للكثيرين، فإن البقاء في المناطق المحتلة ليس خيارًا.
وقالت كاترينا أريسوي، مديرة منظمة ((بلوريتون)) غير الحكومية التي أنشأت مأوى للمتطوعين في سومي: ((البقاء هناك يعني الموت بالنسبة لهم. إنهم يكافحون بسبب التعذيب والاختطاف والقتل. إنهم ببساطة لا يستطيعون البقاء هناك)).
حياة خطيرة
ويذكر الأوكرانيون أنه يتم احتجاز المدنيين في الأراضي المحتلة، لأسباب بسيطة مثل التحدث باللغة الأوكرانية، وكذلك الشباب، وفقًا لتحقيق أجرته وكالة ((أسوشيتد برس)) في وقت سابق من هذا العام. ويعتقل الآلاف دون تهمة في السجون الروسية ومناطق الأراضي المحتلة.
وتقدر الحكومة الأوكرانية أن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني محتجزون.
وعلى جانبي الممر، يتعرض اللاجئون لعمليات تفتيش واستجواب صارمة. وعلى الجانب الروسي، لا يُسمح للبعض، خاصة الرجال، بالعبور.
كما دفع الكثيرون إلى الفرار بسبب القوانين الجديدة التي تجبر سكان المناطق المحتلة على الحصول على الجنسية الروسية. ويقول تقرير صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل إنه يتعين عليهم القيام بذلك بحلول يوليو 2024، وإلا قد يتم ترحيلهم، بما في ذلك إلى المناطق النائية في روسيا.
تدفق مستمر
ويعتمد معدل عبور الأشخاص للممر على الطقس والوضع على خط المواجهة. وقال أريسوي إنه في الآونة الأخيرة، ومع انخفاض درجات الحرارة بشكل مطرد قبل فصل الشتاء، يعود ما بين 80 إلى 120 شخصًا يوميًا في المتوسط. وقالت إن أعلى الأرقام سجلت بعد انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، في وقت سابق من هذا العام، عندما كان نحو 200 شخص يفرون يوميا.

تحالف بريطانيا والنرويج مع البحرية الأوكرانية لـ:
- توسيع قواتها في البحر الأسود
- تطوير قوات مشاة البحرية الأوكرانية
- تعزيز استخدام زوارق الدوريات النهرية، للدفاع عن الممرات المائية الداخلية والساحلية

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