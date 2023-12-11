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إزالة مطبات نجران العشوائية

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أزالت أمانة نجران المطبّات العشوائية غير المصرحة وغير المطابقة للمواصفات والشروط، وذلك تفاعلا مع بلاغات السكان ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.
طلبت الأمانة من السكان تقديم بلاغات في وقت سابق على موقع المطبات عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنها طورت خدمة تتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة متضمن (الحي، الشارع، رابط الموقع الجغرافي، صور)، وأن الهدف من الحملة هو إزالة العشوائيات تفعيلا لمبادرة حملة معالجة التشوه البصري وتطبيق تعليمات السلامة بأماكن لا تخدم السلامة المرورية.
ونشرت الأمانة أن الحملة أسفرت عن حصر 1000 مطبًا صناعيًا في عدد من الأحياء بالمنطقة وأزالت 25 مطبًا صناعيًا ودهان 45 مطبًا صناعيًا. ونشرت ((الوطن)) تقريرًا بعنوان ((عشوائية المطبات تخنق الطرق)) بتاريخ 27/ 12/ 2020، تضمن مطالبة السكان بإزالة المطبات العشوائية بنجران. اشتراطات المواصفات للمطبات أن تكون بالمواقع ذات الخطورة العالية تزويدها بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق توفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول.

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