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نظافة لمعالجة التشوه البصري

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر نوفمبر الماضي 446 طناً من النفايات، ضمن مبادرة تنظيف المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي نفذتها بالتعاون مع الشركات وبمشاركة 80 متطوعاً، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التوعوية التطوعية التي تنفذها لتفعيل برنامج التوعية بالنظافة ((إماطة)).
وأكدت الأمانة حرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات التوعوية، لتوعية المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة لينعم بها الجميع، وتمنع كافة الممارسات التي تضر بالبيئة وتسبب تشوها بصريا في الشوارع والطرق، لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمظاهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.
وضمن مبادراتها وبرامجها الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، قامت بلدية غرب الدمام بتوزيع 300 حقيبة شتوية لحمايتهم من الظروف المناخية في فصل الشتاء، وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم لوجودهم في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة.

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