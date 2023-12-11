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46 محطة توقف لحافلات جدة

12/11/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت شركة مواصلات جدة 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية، ضمن مشروع النقل العام في محافظة جدة الذي بدأته العام الماضي، بهدف دعم خدمة النقل بالحافلات المسارات الحالية، البالغ عددها 6 مسارات بطول 131.5 كيلومترًا.
وتتضمن محطات الحافلات المكيفة أعمدة إرشادية توضح اسم المحطة ومسار الحافلة، إلى جانب لوحات مرورية تحذيرية متوافقة مع المواصفات المرورية العالمية، بينما يتميز تصميمها بتجاوبه مع المناخ، وتفاعله مع المحيط والأماكن العامة، فضلًا عن كونه يعكس الطابع العمراني الجداوي، ويحقق الاستدامة وسهولة تشغيل المحطة وصيانتها.
وروعي في تنفيذ المشروع عدم تعارض المحطات مع خطوط الخدمات أو التأثير في الحركة المرورية، بالإضافة إلى قابليتها للتوسعة المستقبلية بحسب الحاجة، أو نقلها من موقع لآخر في حال تغيير مسارات الحافلات.
وخصصت شركة مواصلات جدة نقطتي توقف لنقل جماهير كأس العالم للأندية 2023، الذي تستضيفه محافظة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث تتمركز نقطة الانطلاق الأولى في حي النهضة شمال ((ميداس))، بينما تنطلق الحافلات من محطتها الثانية الواقعة بالقرب من هيفاء مول، لتغطي وجهتين نحو ملعبي ((الجوهرة)) و((الأمير عبدالله الفيصل))، وذلك عبر رحلات ترددية من كلتا المحطتين بدءًا من الرابعة مساءً، وتتغير بحسب تغير جدولة المباريات خلال 15 و22 من الشهر نفسه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة التابعة لأمانة محافظة جدة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، أن حجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام الحالية خلال السنوات الـ5 الماضية يقدر بأكثر من 20 مليون راكب، مبيّنًا وجود 76 حافلة في الخدمة بشكل يومي، و58 نقطة توقف في جدة ضمن الشبكة الحالية للحافلات.

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