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الاتحاد الأوروبي: المشاريع الاسرائيلية في القدس القديمة تشكل تهديداً خطيراً

12/11/2023 2:26:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن عددا من المشاريع الاسرائيلية المخططة في البلدة القديمة بالقدس وما حولها، يهدد بتغيير طابع العديد من الأماكن المقدسة بشكل دائم وبتقويض التوازن الديني القائم.

وتشمل هذه المشاريع توسيع الحديقة الوطنية على جبل الزيتون وخطة لبناء تلفريك في قلب القدس التاريخي.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد حول جبل الزيتون والوجود المسيحي في القدس، أن متابعة تنفيذ هذه الخطط يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأماكن المقدسة، ومسارات الحج، وقدرة مجتمعات القدس على البقاء، كما أن من شأنه أن يشكل تهديداً خطيراً للوضع الخاص للقدس، وكذلك للتعايش السلمي بين جميع الديانات التوحيدية الثلاث في القدس.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى الحفاظ على الوضع القائم، بما في ذلك الأماكن المقدسة المسيحية، حيث يجب الحفاظ على المكانة والطابع الخاصين للقدس ومدينتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة، وقابلية بقاء جميع مجتمعاتها واحترامها من قبل الجميع.

وكان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله التقوا اليوم بممثلي العديد من الكنائس المسيحية الموجودة في جبل الزيتون. حيث أنه إلى جانب الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية، يعد جبل الزيتون موطنًا للعديد من المجتمعات المسيحية والأماكن المقدسة المرتبطة بمسارات الحج المسيحية.


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