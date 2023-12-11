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مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

12/11/2023 2:26:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.


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