مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم
التاريخ
12/11/2023 2:26:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
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