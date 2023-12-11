الاحتلال يخطر بالاستيلاء على دير قلعة الأثرية في دير بلوط

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية لمراسلنا بأن المساحة التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تبلغ 18 دونما، وتعود ملكيتها لعدة عائلات في البلدة.
يُشار إلى أن "دير قلعة" تقع على بعد 2 كم شرق دير بلوط، ويعود بناء الدير إلى أكثر من 1500 عام، ويمنع الاحتلال الوصول إليه، بينما يستمر زحف البناء الاستعماري بمحاذاته عبر مستعمرة "بدوئيل"، وعلى مقربة منه تقع مستعمرة "ليشم"، المقامتان
على أراضي المواطنين في بلدتي كفر الديك ودير بلوط.
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