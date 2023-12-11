الاحتلال يخطر بالاستيلاء على دير قلعة الأثرية في دير بلوط

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا بأن المساحة التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تبلغ 18 دونما، وتعود ملكيتها لعدة عائلات في البلدة.

يُشار إلى أن "دير قلعة" تقع على بعد 2 كم شرق دير بلوط، ويعود بناء الدير إلى أكثر من 1500 عام، ويمنع الاحتلال الوصول إليه، بينما يستمر زحف البناء الاستعماري بمحاذاته عبر مستعمرة "بدوئيل"، وعلى مقربة منه تقع مستعمرة "ليشم"، المقامتان

على أراضي المواطنين في بلدتي كفر الديك ودير بلوط.



