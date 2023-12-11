الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من حرملة ببيت لحم
التاريخ
12/11/2023 2:26:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين، خلال مواجهات في قرية حرملة، شرق بيت لحم .
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين خلال المواجهات، واعتقلت كلا من: باسل عساكرة، وأحمد عساكرة، وشادي عساكرة.
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