وليد يازجي، رائد البعثات من البرازيل إلى العالم العربي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – في زمن لم تكن فيه العلاقات بين البرازيل والدول العربية سائدة بعد قاد رجل الأعمال البرازيلي المهندس وليد يازجي (في الصورة أعلاه) أول بعثة تجارية انطلقت من الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى البلدان العربية. كان ذلك في الثمانينيات وكان يازجي آنذاك يرأس الغرفة التي تعمل على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البرازيل والدول العربية، وأفاد يازجي البالغ من العمر 88 عامًا في إطار مقابلته مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) لتوثيق حياته ومسيرته المهنية إنه“كان علينا أن نقدم أنفسنا للعالم العربي”.

ترأس يازجي الغرفة العربية لثلاث فترات في الثمانينيات والتسعينيات وشغل منصب نائب الرئيس في التسعينيات ومنصب رئيس مجلس الإدارة لنحو عشرين عامًا وصولًا إلى عام 2021. ويجدر الذكر أن والده جوزيه نيكولاو يازجي كان أحد مؤسسي الغرفة.

ريادي في الغرفة العربية وفي تعزيز التجارة

وفي إطار إشادة رئيس الغرفة العربية الحالي أوسمار شحفة بقدرات يازجي التجارية شدد على أهمية الدور الذي لعبه المهندس في الغرفة، فأفاد إنه“عرف كيف يكرس موهبته ووقته لأداء دور مهم في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، متبعًا بذلك خطى والده. كان رئيسًا عالي الحضور في الأنشطة، رئيسًا قدم رؤية للمستقبل وأعطى طابعًا استثنائيًا لعمله في الغرفة العربية”.

وفي البعثة الأولى التي انطلقت في الثمانينيات سافر مديرون تنفيذيون ورجال أعمال نافذون في شركات برازيلية ناجحة إلى ثماني دول عربية في مسعى لبيع الطائرات والدواجن والبن والسكر والحافلات وفول الصويا، لكن معرفتهم بالمنطقة كانت محدودة. ويقول الأمين العام للغرفة العربية آنذاك الخبير في شؤون التجارة الخارجية ميشال حلبي إنه على الرغم من ذلك فتحت تلك الدول أبوابها على مصراعيها أمام زوارها ومن بينها العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان وسوريا.

وتعتلي السعادة محيا يازجي عندما يذكر إنه للوصول إلى الشرق الأوسط سافرت المجموعة إلى فرنسا ومن هناك استقلوا طائرة مستأجرة طلت عليها الخطوط الجوية الفرنسية علم البرازيل، وعندما حطت الطائرة بهم أثارت إعجاب مجتمع الأعمال المحلي والسلطات في المنطقة. ويردف إنها“كانت تجربة مذهلة. عندما كنا نحط في الدول العربية كان المحليون يحدقون بتلك الطائرة العملاقة التي تحمل علم البرازيل على هيكلها ويتساءلون: لمن هذه الطائرة؟ أهي تابعة للغرفة العربية؟”.

في الغرفة العربية برفقة ابنته التي تشغل منصبًا إداريًا في الغرفة

وقاد يازجي الكثير من البعثات في خلال فترة عمله في الغرفة العربية، كما اتخذ الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها أن تشق الطريق أمام الغرفة لتصل إلى مسارها الحالي، بما في ذلك إجراءات السلامة المالية. وفي هذا السياق يصف حلبي يازجي بأنه قائد بالفطرة ويتمتع بشخصية كاريزمية وعادلة. وبصفته رئيسًا لمجلس الإدارة شجع مؤخرًا على نقل مقر الغرفة العربية إلى عنوان أكثر رحابة، كما حث على تعيين المهندس المعماري الشهير روي أوتاكي لتصميم المكاتب في العنوان الجديد.

قصة عائلية

فضلًا عن عمله في الغرفة العربية يتمتع يازجي بتاريخ حافل بالأعمال التطوعية في كل من النادي الرياضي السوري (Esporte Clube Sírio) ومستشفى كوراساو (HCor) والكاتدرائية الأرثوذكسية، وكذلك الأمر بالنسبة لوالده جوزيه ووالدته هيلينا اللذان سلكا مسار الأعمال الخيرية من قبله. ويستذكر يازجي ضاحكًا الفترة التي كانت تجمع فيها السيدة هيلينا التبرعات لدعم أعمال المؤسسات الخيرية ويقول:“كانت أمي تقصد شارع 25 دي مارسو [شارع الأسواق في ساو باولو]، وكان أصحاب المحلات يختبئون حالما يرونها متجهة نحوهم”.

وُلدت هيلينا في البرازيل من والدين سوريين، أما جوزيه فقدم من سوريا بناء على دعوة وجهها له أعمامه وبعد بضع رحلات خلُص إلى إنشاء شركة نسيج في ساو باولو. راهن جوزيه بشدة على المصنع الراسخ الذي شيده في قطاع النسيج آملًا أن يصب في صميم حياة ابنه المهنية، وهو الابن الوحيد بين خمس أخوات، لكن يازجي كان يحمل في جعبته خططًا أخرى، ويتمتع بذوق ورغبات مختلفة.

مع زوجته أرليت وبناته الأربعة

وفي هذا السياق يضيف يازجي:“كنت أحب مراقبة بناء ما بدءًا من مرحلة حفر الأساسات مرورًا بالتشييد والتشطيب وصولًا إلى ملئه بالسكان. كان بإمكاني متابعة التقدم الذي كان يحرزه مصممو البناء ومشيدوه، لذلك أردت العمل في ذلك المجال”. وهكذا التحق يازجي باختصاص الهندسة المدنية في كلية الفنون التطبيقية بجامعة ساو باولو (USP) وكان من بين الأوائل في مسيرته الدراسية.

كان يازجي مجتهدًا وحصيفًا ومتفانيًا فيما يفعله ومولعًا بالرياضة، وانطلاقًا من هذه الصفات أنشأ شركة بناء بنفسه، وأنجز في البداية كل الأمور تقريبًا بمفرده، وفيما بعد شهد على تفرع شركته إلى أقسام مختلفة، ولا يزال كتابه“تقنية البناء” [ترجمة حرة للعنوان الأصلي“A técnica de edificar”] يُعتبر مرجعًا للبحوث الأكاديمية حتى يومنا هذا. ويجدر الذكر أن يازجي ألّف كتابين آخرين حول الهجرة وفن الطهو.

أغلق والد يازجي المصنع عندما لم يُبدِ ابنه الرغبة في العمل في مجال النسيج، لكن يازجي الذي أصبح أبًا لأربع فتيات وفتى واحد – توفي هذا الأخير في سن مبكرة جدًا- حرص على انخراط بناته في شركته. واليوم تقود اثنتان منهما، إحداهما درست الإدارة والأخرى مهندسة، شركة البناء التي لم يعد يازجي يعمل فيها بدوام كامل، وفي هذا الإطار يؤكد يازجي قائلًا:“إنهما متفانيتان ولا ترتكبان الأخطاء وتتمتعان بدرجة عالية من الكفاءة”. أما الفتاتان الأخريان فدرستا الإدارة والهندسة أيضًا، لكن إحداهما تعيش في الخارج والأخرى رياضية تحصد الميداليات في سباقات ركوب الدراجة.

الفتيات

عندما يبحث يازجي في ثنايا ذاكرته عن أحد أكبر دواعي فخره في الحياة تَمثُل صورة بناته أمامه شامخة. فبعد أن كان مدلل أخواته الخمسة، تزوج يازجي من أرليت ليرى نفسه محاطًا من جديد بعائلة مكونة بغالبيتها من النساء. وفي أوقات الترفيه على الشاطئ، بينما كان الآباء الآخرون ينشغلون بأنفسهم، كان يازجي يرافق بناته في ر

من محبي الأنشطة الرياضية

ياضة التزلج على الماء.

وفي هذا السياق تؤكد كلاوديا، إحدى بنات يازجي، إنه“في بيتنا، لم يكن علينا أن نقوم بأعمال المطبخ، فوالدي كان يقول: عليكن أن تدرسن وتتخرجن وتعملن. هكذا تربينا وكنا جميعنا طالبات ناجحات”.

أما زوجته أرليت فكانت هي أيضًا إلى جانبه في كل ما خاضه في حياته، بما في ذلك الرحلات والأنشطة الرياضية والمغامرات، وفي هذا السياق تقول:“إذا أردتِ أن تتزوجي عليكِ أن تتزوجي برجل مثل وليد، فلو كنت مكانك لم أكن لأتزوج إلا بشخص مثله. لقد حالفني الحظ”.

واليوم أصبح المهندس وليد يازجي على عتبة الـ 89 من عمره، وقد ابتعد عن أنشطة الغرفة العربية اليومية، إلا أنه لا يزال يعير اهتمامه للعالم العربي. فالحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين تشغل باله، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حقوق العرب والتقدم في مسار الصادرات البرازيلية إلى المنطقة.

ريادي في الغرفة العربية

يازجي وشحفة: تعاون في سبيل ازدهار الغرفة العربية





شدد رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير شحفة على أهمية انضمام مواهب تتحلى بقدرات تجارية عالية إلى الغرفة على غرار المهندس يازجي. ويؤكد الدبلوماسي إنه ممتن جدًا للجهود التي بذلها يازجي في الغرفة العربية وللشخصية التي كان يتمتع بها على حد سواء، ويستذكر كيف كان والداهما ووالدتاهما يعملون جنبًا إلى جنب في المؤسسات التابعة للجالية العربية.

كما يسلط السفير شحفة الضوء على إرث عائلة يازجي في الغرفة التجارية، ويقول إن“ابنته كلاوديا تشغل اليوم منصبًا إداريًا وتؤدي دورًا مهمًا باعتبارها تنتمي إلى الجيل الثالث من عائلة يازجي التي ما فتئت تقدم مؤازرة نزيهة وشديدة الفعالية لغرفتنا التجارية”.





ترجمته من البرتغالية مريم موسى

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