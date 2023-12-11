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نُموٌ في صادرات الدجاج إلى السعودية

12/11/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أفادَ الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) في بيان له يوم الخميس 7 كانون الأول/ديسمبر، أن صادرات لحوم الدجاج المصنعة والطازجة إلى المملكة العربية السعودية قد نمت منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. حيث تم تصدير 337.4 ألف طن في الفترة من كانونالثاني/يناير وحتى تشرين الثاني/نوفمبر إلى السعودية بزيادة وقدرها 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022. ووفقاً لمدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا، فإن دول عربية أخرى تقوم بشراء المزيد من لحوم الدجاج من البرازيل هذا العام.

وإلى جانب الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، تشهد الصادرات إلى الصين نمواً بحجم أكبر بنسبة 28% منذ بداية العام حتى تاريخه بالمقارنة مع العام 2022 (بإجمالي وقدره 632.2 ألف طن) وكذلك الصادرات إلى جنوب افريقيا وكوريا الجنوبية والمكسيك.

وأكد روا في بيان الــ ABPA قائلاً:“ العديد من الوجهات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قد زادت من حجم وارداتها من البرازيل، بما في ذلك الجزائر التي قد فتحت مؤخراً السوق للصادرات البرازيلية، لتؤكد على دور البرازيل كأكبر مصدر للبروتين الحلال في العالم ( الحلال أي المنتج وفقاً للشريعة الاسلامية). من جهتها الصين مستوردنا الرئيسي، تقوم على مدى العام بزيادة مشترياتها من لحوم الدجاج البرازيلية بنسبة 28%، في مناخ يشهد انخفاضاً للانتاج الصيني لهذا العام”.

وقد سجلت صادرات هذا القطاع حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 4.684 مليون طن، وهي زيادة بنسبة 5.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الإيرادات من هذه التحويلات مستقرة في هذه الفترة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 8.977 مليار دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بـ 8.976 مليار دولار أمريكي خلال 11 شهرا في شهر نوفمبر وحده، بلغ إجمالي الشحنات 377 ألف طن من لحوم الدجاج، بزيادة وقدرها 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2022. انخفضت الإيرادات بنسبة 13.5٪ إلى 676.1 مليون دولار الشهر الماضي مقارنةً مع 781.3 مليون دولار في نوفمبر 2022.

Divulgação/APPA

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