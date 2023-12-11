نُموٌ في صادرات الدجاج إلى السعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أفادَ الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) في بيان له يوم الخميس 7 كانون الأول/ديسمبر، أن صادرات لحوم الدجاج المصنعة والطازجة إلى المملكة العربية السعودية قد نمت منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. حيث تم تصدير 337.4 ألف طن في الفترة من كانونالثاني/يناير وحتى تشرين الثاني/نوفمبر إلى السعودية بزيادة وقدرها 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022. ووفقاً لمدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا، فإن دول عربية أخرى تقوم بشراء المزيد من لحوم الدجاج من البرازيل هذا العام.
وإلى جانب الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، تشهد الصادرات إلى الصين نمواً بحجم أكبر بنسبة 28% منذ بداية العام حتى تاريخه بالمقارنة مع العام 2022 (بإجمالي وقدره 632.2 ألف طن) وكذلك الصادرات إلى جنوب افريقيا وكوريا الجنوبية والمكسيك.
وأكد روا في بيان الــ ABPA قائلاً:“ العديد من الوجهات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قد زادت من حجم وارداتها من البرازيل، بما في ذلك الجزائر التي قد فتحت مؤخراً السوق للصادرات البرازيلية، لتؤكد على دور البرازيل كأكبر مصدر للبروتين الحلال في العالم ( الحلال أي المنتج وفقاً للشريعة الاسلامية). من جهتها الصين مستوردنا الرئيسي، تقوم على مدى العام بزيادة مشترياتها من لحوم الدجاج البرازيلية بنسبة 28%، في مناخ يشهد انخفاضاً للانتاج الصيني لهذا العام”.
وقد سجلت صادرات هذا القطاع حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 4.684 مليون طن، وهي زيادة بنسبة 5.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الإيرادات من هذه التحويلات مستقرة في هذه الفترة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 8.977 مليار دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بـ 8.976 مليار دولار أمريكي خلال 11 شهرا في شهر نوفمبر وحده، بلغ إجمالي الشحنات 377 ألف طن من لحوم الدجاج، بزيادة وقدرها 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2022. انخفضت الإيرادات بنسبة 13.5٪ إلى 676.1 مليون دولار الشهر الماضي مقارنةً مع 781.3 مليون دولار في نوفمبر 2022.
Divulgação/APPA
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