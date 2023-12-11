معرض IPS للعقار 2024 يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية العقاريّة في إمارة دبي

HE Sultan bin Mejren DG of DLD

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 11, 2023 /EINPresswire / -- يستعدّ معرض (IPS) للعقار تنظيم فعاليات دورته العشرين للعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.يسلط معرض IPS للعقار 2024 الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ الإمارة اليوم باتت تعتبر واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، والذي يأتي نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.وقال بن مجرن: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع العقاري لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبني العديد من التقنيات المبتكرة وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي بالتعاون مع شركائنا على مُواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات".وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار: "نحرص في معرض IPS للعقار على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في إمارة دبي؛ بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى خلق بيئة ليست صديقة للمستثمرين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري."وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2023، وفق أحدث البيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين.ويستضيف المعرض على مدار 3 أيام نخبة من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، والشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين. ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة تحت11 نشاطاً رئيسياً تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال الديكور IPS Design .ومن الجدير بالذكر أن المعرض يستقطب عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.-انتهى-للتواصل:شيرين المسلميمدير العلاقات العامة الإعلامية00971526998032هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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