ناصر بن حمد يستقبل فريق الحرس الملكي للملاكمة الفائز في بطولة (رويال رامبل)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، فريق الحرس الملكي للملاكمة المشارك في بطولة ROYAL RUMBLE للملاكمة والتي نظمها الاتحاد البحريني للملاكمة بالتعاون مع نادي البحرين للرجبي.
ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي للملاكمة بلقب البطولة، وذلك بعد فوزه بستة نزالات من أصل تسعة على فريق الجيش البريطاني "وحدة المظليين"، ليحقق الحرس الملكي للملاكمة انجازا رياضياً يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الملاكمة البحرينية في ظل الرعاية الملكية للحركة الرياضية.
كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد اللاعبين خلال اللقاء بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن البطولة التي حققوها محل فخر وتقدير لدى المملكة.
وبهذه المناسبة، قال سموه إن المنجز الرياضي البحريني أصبح مصدر فخر واعتزاز للمملكة على مستوى دولي، وأن الموسم الرياضي الحافل الذي حظيت به البحرين في الأيام الفائتة ترجمان لما توليه البحرين من اهتمام بالرياضة والمحافل الرياضية والرياضيين، بما يعكسه ذلك على الفرق الرياضية البحرينية في شتى المجالات وما تحققه من إنجازات.
MENAFN11122023000055011008ID1107573035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.