ناصر بن حمد يستقبل فريق الحرس الملكي للملاكمة الفائز في بطولة (رويال رامبل)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، فريق الحرس الملكي للملاكمة المشارك في بطولة ROYAL RUMBLE للملاكمة والتي نظمها الاتحاد البحريني للملاكمة بالتعاون مع نادي البحرين للرجبي.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي للملاكمة بلقب البطولة، وذلك بعد فوزه بستة نزالات من أصل تسعة على فريق الجيش البريطاني "وحدة المظليين"، ليحقق الحرس الملكي للملاكمة انجازا رياضياً يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الملاكمة البحرينية في ظل الرعاية الملكية للحركة الرياضية.

كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد اللاعبين خلال اللقاء بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن البطولة التي حققوها محل فخر وتقدير لدى المملكة.

وبهذه المناسبة، قال سموه إن المنجز الرياضي البحريني أصبح مصدر فخر واعتزاز للمملكة على مستوى دولي، وأن الموسم الرياضي الحافل الذي حظيت به البحرين في الأيام الفائتة ترجمان لما توليه البحرين من اهتمام بالرياضة والمحافل الرياضية والرياضيين، بما يعكسه ذلك على الفرق الرياضية البحرينية في شتى المجالات وما تحققه من إنجازات.