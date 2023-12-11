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أكبر إعلان لتوظيف أعضاء هيئة تدريس في البلقاء التطبيقية

12/11/2023 10:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم عن أكبر إعلان لتعيين أعضاء هيئة تدريس كمحاضرين متفرغين في كلياتها، على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية.
وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط المرفقة :









































































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