أكبر إعلان لتوظيف أعضاء هيئة تدريس في البلقاء التطبيقية

أكبر إعلان لتوظيف أعضاء هيئة تدريس في البلقاء التطبيقية
التاريخ
12/11/2023 10:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم عن أكبر إعلان لتعيين أعضاء هيئة تدريس كمحاضرين متفرغين في كلياتها، على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية.
وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط المرفقة :
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