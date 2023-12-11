اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الاشتراك بتأمين "رعاية" الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري، ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.
وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعن المؤسسة مديرتها العامة نسرين قطامش .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11122023000208011052ID1107573022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.