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اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الاشتراك بتأمين "رعاية" الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري، ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.
وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعن المؤسسة مديرتها العامة نسرين قطامش .

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