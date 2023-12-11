قصف إسرائيلي مُكثف يستهدف مناطق شرقي غزة

قصف إسرائيلي مُكثف يستهدف مناطق شرقي غزة
التاريخ
12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنّ الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن انفجاراً ضخماً هز منطقة جحر الديك جنوب شرق القطاع.
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