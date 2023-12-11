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قصف إسرائيلي مُكثف يستهدف مناطق شرقي غزة

12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنّ الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن انفجاراً ضخماً هز منطقة جحر الديك جنوب شرق القطاع.


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