انطلاق مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وإيرلندا.
وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان، أن المؤتمر الذي تنظمه السفارة الإيرلندية في عمان، يهدف إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال، الذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال رعايتها للمؤتمر، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.
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