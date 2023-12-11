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انطلاق مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وإيرلندا.
وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان، أن المؤتمر الذي تنظمه السفارة الإيرلندية في عمان، يهدف إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال، الذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال رعايتها للمؤتمر، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.

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