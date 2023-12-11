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مجلس محافظة معان : تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 5 .2 مليون دينار

12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه تم تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في عدة قطاعات بقصبة معان من خلال موازنة مجلس المحافظة خلال العام الحالي، بقيمة تزيد على 5 .2 مليون دينار .
وأضاف آل خطاب لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء 3 مدارس حديثة خلال العام الحالي وهي، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز لفئة الذكور بقيمة 470 ألف دينار، واحتوت على 12 غرفة صفية ومرافق تعليمية حديثة، ومدرسة أسامه بن زيد بقيمة 470 ألف دينار؛ تضمنت 12 غرفة صفية ومرافق حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان بقيمة 490 ألف دينار.
وأشار إلى أنه تم إجراء صيانات متنوعة لعدد من المدارس بقيمة 270 ألف دينار؛ تضمنت خلطات اسفلتية للساحات وتركيب مكيفات وإقامة مظلات حماية، مضيفا أن مجلس المحافظة قدم دعما لجامعة الحسين بن طلال، شمل شراء بعض التجهيزات بقيمة 10 آلاف دينار، وشراء حافلة حديثة بقيمة 110 آلاف دينار .

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