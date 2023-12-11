الاحتلال يقتحم مُخيم شعفاط شمال القدس
التاريخ
12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية باقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل بعد مسيرة داعمة لغزة.
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