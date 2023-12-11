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تعميم حكومي بشأن القوات المسلحة الأردنية

12/11/2023 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت هيئة الإعلام على محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمطبوعات الصحفية والمواقع الالكترونية ضرورة عدم تداول أي معلومة أو أخبار تختص بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية (خارج الأردن) .
واكد التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية (مديرية الإعلام العسكري).

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