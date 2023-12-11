تعميم حكومي بشأن القوات المسلحة الأردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت هيئة الإعلام على محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمطبوعات الصحفية والمواقع الالكترونية ضرورة عدم تداول أي معلومة أو أخبار تختص بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية (خارج الأردن) .
واكد التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية (مديرية الإعلام العسكري).
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