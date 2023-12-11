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الخصاونة: التهجير القسري هو خرق لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

12/11/2023 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ عام 1994 "تحظر التهجير القسري، وبخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".


وجدّد الخصاونة خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن منتدى الدوحة للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".


وقال: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام".
واعتبر أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".


وقال إن ضحايا العدوان على غزَّة تجاوز عددهم 18 ألف شهيد 65% منهم من النِّساء والأطفال.


أوضح:" لطالما حذَّر جلالة الملك عبدالله الثَّاني من أنَّ تجاهل الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف".


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