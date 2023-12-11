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استشهاد والد مراسل للجزيرة في قصف منزله بجباليا

12/11/2023 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف في جباليا شمالي قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد والده.

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