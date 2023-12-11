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وزيرة التنمية تعرض بملتقى الجزائر لجهود الاردن بمجال الحماية الاجتماعية

12/11/2023 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عرضا لجهود الأردن في مجال الحماية الاجتماعية في الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الإجتماعية المنعقد حالياً في الجزائر.
وشددت بني مصطفى في بيان اليوم الاثنين، على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال، الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل أردني، من خلال جهود جلالته وجولاته الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، ومن هنا جاءت توجيهاته بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وافتتاح مستشفيين ميدانيين جديدين في خان يونس ونابلس.

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