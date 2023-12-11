بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين بعد أيام من إعلان ترشحه لولاية جديدة

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، حوض بناء سفن لتدشين غواصتين نوويتين جديدتين، في زيارة تهدف لإظهار القوة النووية للبلاد وسط القتال في أوكرانيا.

وتأتي زيارة بوتين إلى حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك في منطقة أرخانغيلسك شمال غرب روسيا بعد ثلاثة أيام من إعلانه نيته الترشح لولاية أخرى مدتها ست سنوات.

وأعلن بوتين قراره خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 مارس/ آذار، والتي من المؤكد أنه سيفوز بها، بينما كان يتحدث إلى جنود قاتلوا في أوكرانيا بعد حفل توزيع القلادات في الكرملين فيه الذي أكد تركيزه على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وبدا أن الزيارة التي قام بها يوم الاثنين إلى سيفماش، حيث أشرف بوتين على رفع علم البحرية على الغواصتين الجديدتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" النوويتين، تؤكد تركيزه على تعزيز القوات النووية الروسية في خضم التوترات مع الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين بشأن أوكرانيا.

اتخذ بوتين قراره بإرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير 2022 كرد على ما وصفه بالجهود الغربية لتهديد روسيا وتقويض أمنها، في الوقت الذي نددت فيه أوكرانيا وحلفاؤها بهذا العمل باعتباره عملا عدائيا غير مبرر.

وفي حديثه في حوض بناء السفن، تعهد بوتين بتنفيذ خطط تحديث البحرية الروسية.

تعد الغواصة الإمبراطور ألكسندر الثالث هي الغواصة السابعة التي تعمل بالطاقة الذرية من فئة بوري التي تدخل الخدمة. وتحمل كل منها 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات مزودا برؤوس نووية.

وكشف بوتين عن أن ثلاث غواصات أخرى من هذا النوع قيد التصنيع. وهي جزء من الردع النووي الروسي، الذي يضم أيضا صواريخ نووية تطلق من منصات أرضية وقاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية.

"كراسنويارسك" هي غواصة تعمل بالطاقة النووية من نوع "ياسين". وهي مزودة بصواريخ كروز وطوربيدات، ومصممة لاصطياد غواصات العدو وقادرة أيضا على مهاجمة أهداف أرضية. وقال بوتين إنه يجري بناء خمس غواصات أخرى من طراز ياسين.

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