أسدل الستار على مسيرته الكروية الموسم الماضي.. إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان كمستشار

عاد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي كمستشار، حسب ما أفادت مالكة الفريق اللومباردي شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز الاثنين.

وقالت شركة الاستثمار الأمريكية في بيان إن إبراهيموفيتش (42 عاما) الذي أغنى مسيرته بعدة ألقاب في الملاعب الإيطالية "سيعمل ككبير المستشارين لميلان والإدارة العليا".

كما تم تعيين إبراهيموفيتش كـ "شريك تشغيلي" لـ "محفظة الاستثمارات الرياضية والإعلامية والترفيهية" لشركة ريد بيرد التي اكدت أنّ ولاية المهاجم الدولي السابق في ميلان "ستشمل تطوير اللاعبين والتدريب عالي الأداء، وتعزيز العلامة التجارية العالمية لميلان والمصالح التجارية، ودعم المشاريع الخاصة ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الملعب الجديد للنادي".

وداخل ريد بيرد، سيساعد إبراهيموفيتش في العثور على فرص استثمارية جديدة للشركة وتقييمها، وسيقدم المشورة لشركات محفظة ريد بيرد بشأن المشاريع التجارية واستراتيجيات المحتوى الرقمي ومبادرات بناء العلامة التجارية الإستراتيجية.

وأسدل إبراهيموفيتش الستار على مسيرته الكروية المليئة بالانجازات والألقاب في نهاية الموسم الماضي، جراء تعرضه لاصابات متكررة أجبرته على الاكتفاء بهدف واحد لـ "روسونيري"، كان في الفوز على أودينيزي 3-1 في مارس الماضي حين بات أكبر هداف سناً في تاريخ الدوري الإيطالي.

ولعب إبراهيموفيتش دوراً رئيسياً في عودة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى صفوفه في عام 2019، فقاده للفوز بلقب الدوري عام 2022، أي بعد مرور 11 عاماً على إحراز النادي لقبه الأخير بقيادة السويدي أيضاً.

وعلى مدار مسيرته، فاز إبراهيموفيتش بألقاب الدوري في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لكن لقبه الأوروبي الوحيد يبقى في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع مانشستر يونايتد الانجليزي عام 2017.

ويحتل ميلان الذي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الـ "سيري أ" برصيد 29 نقطة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن جاره اللدود إنتر المتصدر.

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