28 في المئة نمواً سنوياً في رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنهاية سبتمبر



أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 28% بنهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.261 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 12.749 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.5 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 1.35%، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 216 مليون درهم.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.