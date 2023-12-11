انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020

تراجعت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات استمرار الضغوط الانكماشية، حيث يعاني اقتصاد البلاد من ضعف الطلب المحلي، وفي المقابل، قفزت الأسهم اليابانية وسط تزايد الرهانات على أن بنكها المركزي قد لا يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت أرقام التضخم لشهر نوفمبر في الصين انخفاضاً أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين، وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 % على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن الانخفاض 0.1 % الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي ذلك كأسرع انخفاض منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3 % على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.6 % في أكتوبر وتوقعات انخفاض بنسبة 2.8 %، كما أنه يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي من انخفاض مؤشر أسعار المنتجين والأسرع منذ أغسطس.

افتتح مؤشر CSI 300 الصيني منخفضاً بنسبة 1.28 %، في حين انخفض مؤشر هانج سينج Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.9 % عند الافتتاح، وتخلف كلا المؤشرين عن بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.65 %، في حين شهد مؤشر Topix ذو القاعدة العريضة مكاسب أقل بنسبة 1.35 %.

وكان المستثمرون يأملون في أن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي سعر الفائدة ثابتاً عند نطاق 5.25 % و5.5 %.

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