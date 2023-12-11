رئيس الأرجنتين الجديد ميلي يحذر من صدمة اقتصادية ويؤكد: لا يوجد مال

تولى الاقتصادي خافيير ميلي رئاسة الأرجنتين، الأحد، محذراً في خطابه الأول من أنه لا خيار أمامه سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم، لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200 في المئة.

وقال من أمام الكونغرس، فور تسلمه شؤون منصبه «لا يوجد بديل عن إجراء تعديل صادم.. لا يوجد مال».

وتولى ميلي (53 عاماً)، مهام منصبه خلفاً لألبرتو فرنانديز، الذي لم تتمكن حكومته من وقف ارتفاع الأسعار.

وقال ميلي، وهو محلل تلفزيوني سابق، ذاع صيته بسبب خطبه الرنانة «لقد تركتنا الحكومة المنتهية ولايتها في الطريق نحو تضخم مفرط.. سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الكارثة».

ورغم أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل، قال ميلي إن الخطوات الرئيسة ستشمل تعديلاً مالياً بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من خلال إدخال تخفيضات، قال إن من ستتحملها هي «الدولة، وليس القطاع الخاص».

ولقيت خطة ميلي الاقتصادية القائمة على تقليص الإنفاق بشدة، استحسان المستثمرين، الذين يرون أنها يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد المتعثر، لكنها تخاطر بدفع المزيد من السكان لمواجهة مصاعب مالية، إذ يعيش أكثر من خمسي السكان بالفعل في حالة من الفقر.

ويقدر صافي احتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، كما بلغ معدل التضخم السنوي 143 %، وهو آخذ في الارتفاع. وأصبح الركود وشيكاً في البلاد، وتسببت ضوابط رأس المال في عدم السيطرة على أسعار الصرف.

وحذر ميلي في خطابه من أن التضخم قد يصل إلى 15 ألفاً في المئة سنوياً، في حالة عدم كبح جماحه، متعهداً «بالمحاربة بكل ما أوتيت من قوة» للسيطرة عليه. كما حذر من «قنبلة» ديون بقيمة 100 مليار دولار.

وتحتاج الأرجنتين، وهي مُصدّر رئيس للحبوب، إلى تجديد برنامج قروض متعثر بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في حين يحتاج ميلي إلى تحسين العلاقات مع الشريكين التجاريين، الصين والبرازيل، اللذين انتقدهما خلال حملته الانتخابية.

ولإصلاح الوضع الاقتصادي، قرر ميلي اختيار لويس كابوتو وزيراً للاقتصاد، وسانتياغو بوسيلي رئيساً للبنك المركزي.

ومن المتوقع أن يضع ميلي وكابوتو خطة اقتصادية مفصلة في أوائل الأسبوع المقبل، والتي ستركز على خفض الإنفاق، ووضع نهاية للعجز المالي.

وقال ميلي في خطاب قصير، في وقت لاحق، أمام أنصاره من شرفة القصر الرئاسي «سنعيد البلاد للوقوف على قدميها، ونجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى».

وتابع «نعلم أن الوضع سيزداد سوءاً على المدى القصير، ولكن بعد ذلك سنرى ثمار جهودنا.. لا نسعى ولا نرغب في اتخاذ القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها في الأسابيع المقبلة، لكن للأسف، ليس لدينا خيار آخر».

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