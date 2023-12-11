في أزمة حسين الشحات.. اتحاد الكرة المصري يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز إلى الشؤون القانونية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأثنين، أنه تم إحالة المذكرة إلى الشئون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقاً للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدم المغربي محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

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