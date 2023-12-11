في أزمة حسين الشحات.. اتحاد الكرة المصري يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز إلى الشؤون القانونية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأثنين، أنه تم إحالة المذكرة إلى الشئون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقاً للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتقدم المغربي محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.
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