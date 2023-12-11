Monday, 11 December 2023 06:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في أزمة حسين الشحات.. اتحاد الكرة المصري يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز إلى الشؤون القانونية

12/11/2023 9:29:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأثنين، أنه تم إحالة المذكرة إلى الشئون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقاً للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدم المغربي محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107572824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث