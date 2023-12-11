المشتركة النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكملت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" اليوم الاثنين، مناقشاتها لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.



وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور غازي الذنيبات خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية جمال الخريشة، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، ومدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، أهمية القانون كونه يعتبر الضابط والمحرك للقوانين الإصلاحية كافة التي أقرت من مجلس النواب في الدورة السابقة.



وأكد "أن الأردن قد فعّل قانون حق الحصول على المعلومات في القانون السابق منذ عام 2007 ، واليوم ننظر إلى أهمية إجراء هذه التعديلات المقترحة من خلال مقترحات وملاحظات التي تقدمها الجهات المختصة والمعنية في القانون".



من جهته، أكد الخريشة إن الأردن كان من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات ، مشيرا إلى أهمية التعديلات المقترحة على القانون الحالي كونها تأتي بعد صدور عدد من القوانين الإصلاحية حتى تتلاءم التعديلات مع تلك القوانين.



بدورها، أشارت النجار إلى جهود اللجنة المشتركة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المتخصصة والمعنية في القانون، انسجاما مع جهود مجلس النواب في التشاور والتعاون مع الجهات كافة في الدولة لأخذ المقترحات على التعديلات.

من جهتهم، قدم الحضور من أعضاء نقابتي الأطباء والمحامين، بعض المقترحات والتوصيات التي تساهم في تنظيم حق الحصول على المعلومة في القانون، مؤكدين إرسال بعض المقترحات والملاحظات مكتوبة إلى اللجنة للنظر فيها، وأخذ المناسب منها حتى يخرج القانون بالصيغة المناسبة.



وأشادوا بدور اللجنة القانونية، بالاستماع إلى ملاحظات وتعديلات الجهات المختصة والمعنية بالقانون لحماية حقوق المواطنين بالدرجة الأولى، وتعزيز الديمقراطية وحماية المواطن.



كما تطرق الحضور إلى مقترح رئيس اللجنة بنقل اختصاص رئاسة لجنة المعلومات من وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية إلى وزارة الاتصال الحكومي، باعتبارها الوزارة المتخصصة وهو ما أيدته وزيرة الثقافة والجانب الحكومي.



وأكد النواب محمد جرادات، وسالم العمري، وناجح العدوان، وغازي البداوي، وسليمان القلاب، ودينا البشير، ومحمد هلالات، وفايز البصبوص، أهمية التعديلات والاستماع للملاحظات التي تقدمها الجهات المختصة والمعنية للخروج بقانون عصري يتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.



وشددوا على أهمية وجود ضوابط تشريعية لضبط المعلومات وتدفقها ليعزز من ثقافة حق الحصول على المعلومات.