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الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

12/11/2023 9:17:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحدى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن صورة أسير واحد من القسام، كما تحداه بأن ينشر فيديو يظهر فيه طرفي القتال في معارك غزة.


وحول صور الفلسطينيين الذين جردهم جيش الاحتلال من ملابسهم في مناطق بغزة، قال الدويري إن هؤلاء مدنيين غير منخرطين في القتال، وكان من بينهم صحفي معروف.
وأكد أنه لا ينظر إلى تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بجدية، ولا يستمع له لكونه "لا يقدم معلومة وإنما خطابا شعبويا لإرضاء اليمين المتطرف".
وأشار إلى أنه يشاهد في فيديوهات الاحتلال طرفا واحدا من المعركة ولا يشاهد الطرف الآخر، وتساءل "أين العدو الذي يقاتلوه؟" في وقت قال فيه إن مشاهد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تظهر دبابات الاحتلال وقذائف "الياسين 105".

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