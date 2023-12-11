الصين تطور غواصات عسكرية مسيّرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر موقع Navy Recognition أن الصين تعمل على مشروع لتطوير غواصات عسكرية مسيّرة.
وتبعا للموقع فإن كل غواصة من غواصات JARI-USV-A الصينية الجديدة سيكون طولها 58 مترا، وعرضها 23 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 420 طنا، وستجهز بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء تسمح لها بالقيام برحلات قصيرة ومتوسطة المدى.
وتتمتع هذه الغواصات وفقا للموقع بقدرات على أداء مختلف المهام بشكل ذاتي، بما فيها مهام الاستطلاع ومهام الدوريات البحرية، ويمكن تعديلها بطرق مختلفة لتناسب المهام التي ستقوم بها.
روسيا اليوم
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