Monday, 11 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تطور غواصات عسكرية مسيّرة

12/11/2023 9:17:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر موقع Navy Recognition أن الصين تعمل على مشروع لتطوير غواصات عسكرية مسيّرة.
وتبعا للموقع فإن كل غواصة من غواصات JARI-USV-A الصينية الجديدة سيكون طولها 58 مترا، وعرضها 23 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 420 طنا، وستجهز بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء تسمح لها بالقيام برحلات قصيرة ومتوسطة المدى.
وتتمتع هذه الغواصات وفقا للموقع بقدرات على أداء مختلف المهام بشكل ذاتي، بما فيها مهام الاستطلاع ومهام الدوريات البحرية، ويمكن تعديلها بطرق مختلفة لتناسب المهام التي ستقوم بها.

روسيا اليوم

MENAFN11122023000208011052ID1107572723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث